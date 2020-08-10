Belçika'da aşırı sıcaklardan bunalan halk derelere akın etti
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Belçika'da aşırı sıcaklardan bunalan halk derelere akın etti

Belçika alışık olmadığı aşırı sıcakları yaşıyor.

Belçika'da aşırı sıcaklardan bunalan halk derelere akın etti
10.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:46

Belçika alışık olmadığı aşırı sıcakları yaşıyor. Ülke genelinde 35 derece üstünde seyreden sıcakların etkisiyle halk serinlemek için dere kenarlarına akın etti. Yüksek nem oranı kaydedilen Belçika'da aşırı sıcakların en az bir hafta daha devam etmesi bekleniyor.

Yağmurlu havasıyla tanınan Belçika'da son birkaç yıldır görülmeye başlayan aşırı sıcak hava dalgası bugünlerde de Belçika'yı etkisi altına aldı. Alışılmışın dışında yüksek seyreden hava sıcaklıkları ve yüksek nem oranı halkı bunalttı. Bu duruma sahil kasabalarına giderek çare üreten Belçikalılara bu yıl beklenmedik yasaklar engel oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyelerin yetkilerinin arttırılmasıyla birlikte bazı sahil kasabaları günlük turist girişini yasakladı. Bu durum Belçika içinden ya da dışından günübirlik sahil kullanımına engel olunca halk alternatif serinleme yollarına başvurdu.

Ülkenin Valon bölgesinde bulunan Ardenler ormanlarının arasındaki dağlık bölgede bulunan dere kenarları vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Çok sayıda Türk kökenli günübirlikçi turistin de aralarında bulunduğu halk, hafta sonunu dere kenarlarında geçirdi.

Korona virüs nedeniyle sahil kasabalarının günlük turist kabul etmemesi nedeniyle yoğunluk yaşayan küçük turistik merkezler talebe yetişmekte zorlandı. Kafe ve restoranlarda alınan hijyen tedbirleri gün sonuna yetmedi ancak maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik bilgilendirmeler yer aldı. Kalabalığa yetmeyen dezenfektan kutuları boş kaldı ancak az sayıda turiste alışık olan kasaba esnafı yoğun turist ilgisinden memnundu.

Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle yerel yönetimler özellikle yaşlı nüfus için acil çağrı numaraları oluşturdu. Acil sağlık ekipleri de herhangi bir ihbar halinde müdahale etmek üzere hazır duruma getirildi. Ülkede bazı bölgelerde bahçe sulamak ya da araç yıkamak geçici olarak yasaklandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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