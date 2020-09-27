Belçika'da aşırı sağcılardan protesto
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Belçika'da aşırı sağcılardan protesto

27.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:08

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, ülkenin birçok yerinden araçlarıyla gelerek başkent Brüksel yakınında otoparkta toplandı.

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, ülkenin birçok yerinden araçlarıyla gelerek başkent Brüksel yakınında otoparkta toplandı. Aşırı sağcılar, devam eden hükümet kurma görüşmelerinde Flaman bölgesinin çoğunluğunun dışlandığı gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı. Aşırı sağcı parti destekçileri, Flaman karşıtı bir hükümet kurulacağını iddia ediyor.

Belçika'da aşırı sağcılardan protesto
Belçika'da aşırı sağcılardan protesto
Belçika'da aşırı sağcılardan protesto
Belçika'da aşırı sağcılardan protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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