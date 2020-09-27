Belçika'da aşırı sağcılardan protesto

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, ülkenin birçok yerinden araçlarıyla gelerek başkent Brüksel yakınında otoparkta toplandı.

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, ülkenin birçok yerinden araçlarıyla gelerek başkent Brüksel yakınında otoparkta toplandı. Aşırı sağcılar, devam eden hükümet kurma görüşmelerinde Flaman bölgesinin çoğunluğunun dışlandığı gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı. Aşırı sağcı parti destekçileri, Flaman karşıtı bir hükümet kurulacağını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir