Belçika'da Aşırı Sağcı Bakandan Sığınmacılarda Din Vurgusu

Belçika'nın aşırı sağcı Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in, ülkesinin Hristiyan sığınmacılara özel muamele yaptığını ima etmesi tartışmalara yol açtı.

Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Francken, Belçika'nın 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtığını duyurdu.

Francken, "Suriyeli Hristiyanlar için çaba sarf etmeyi bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Müslümanlara tepkisiz kalmakla suçlanıyor

Francken'ın bu mesajı ülke genelinde tepkiye yol açarken, sivil toplum örgütleri Francken'i, savaştan eşit derecede zarar gören Müslümanlar konusunda tepkisiz kalmakla suçladı.

Sığınmacılara, bulundukları zor durum, savunmasızlık ve zaafiyete göre koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan sivil toplum örgütleri, bu çerçevede dinin temel rol oynamaması gerektiğine vurgu yaptı.

Belçika Federal Göç Merkezi (Myria), iltica başvurularının şeffaf bir şekilde ele alınmadığına yönelik eleştirilere konu olmuştu.

Francken ayrıca ülkesine yasa dışı yollarlara gelen sığınmacıları kabul etmek istemediğini, bu kişilerin "geldikleri kayıklara bindirilerek geri gönderilmesi gerektiğini" savunarak tepki çekmişti.

Başkent Brüksel'de sığınmacılara yönelik polis müdahalesini "temizlik operasyonu" olarak nitelendiren Francken, özür dilemek zorunda kalmıştı.

Sudan yönetimiyle yaptığı bir anlaşmayla ülkesinde bulunan Sudan kökenli sığınmacıları tespit ederek ülkelerine geri gönderen Francken'a yönelik tepkiler artmıştı.