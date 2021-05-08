Belçika'da 7 aydır kapalı olan restoranlar ve kafeler açıldı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Belçika hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında 16 Ekim 2020'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, bu sabah müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Başkent Brüksel'de salgın önlemleri kapsamında sadece açık bölümlerinde hizmet verecek olan işletmelerin teras ve bahçeleri, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen günün ilk saatlerinden itibaren ilgi gördü.

Brüksel'in merkezindeki turistik Grand Place bölgesindeki restoran ve kafeteryalar hem turistler hem de Brüksellileri aylar sonra ilk kez ağırladı.

Restoran işletmecileri gelecekten umutlu

Turistik meydandaki işletme sahiplerinden Yves Deflandre, restoranının 7 aydır kapalı olduğunu belirterek ekonomik anlamda çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

"Bugün tekrar açıldığımız için çok mutluyuz." diyen Deflandre, bu dönemde devletten destek aldıklarını ancak Brüksel bölgesinde bu desteğin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Deflandre, "Devlet desteği bizi tatmin etmedi. Artık restoranlarımızın kapalı kısımlarını da en kısa zamanda açmak ve normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Bu, belki yazdan sonra mümkün olacak. Tabii herkesin önce aşılanması gerekiyor." dedi.

Bir başka restoran işletmecisi Dionisis Korakovounis de hükümetin restoranları açma kararından memnun olduklarını belirterek "İnsanlar çok baskı altında kaldı. İşletme sahipleri çok zor zamanlar geçirdi. Restoranlar yazın gelmesini ve turizm sezonunun açılmasını bekliyordu. Bence açılma için doğru zaman gelmişti. Yavaş yavaş insanlar da aşılanıyor ve yeniden normale dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Restoranının aralıklarla neredeyse 1,5 yıldır kapalı olduğunu söyleyen Korakovounis, bu durumdan ekonomik olarak çok kötü etkilendiklerini aktardı. Korakovounis, "Bence çok büyük paralar kaybetmeyen çok az işletme sahibi vardır. Yeme içme sektörü çok etkilendi. Devlet desteği aldık. Kiraların ve masrafların bir kısmı karşılandı. Az bir miktar yardım aldık ama hayatta kaldık." dedi.

Müşteriler memnun

Belçika'da restoran ve kafelerin açılmasından mutlu olanlar sadece işletmelerin sahipleri değil. Brüksel'de yaşayanlar ve kenti ziyarete gelenler de restoranların ilk açık gününde hava kötü olsa da aileleri ve yakınlarıyla bir kafede oturmanın keyfini uzun aradan sonra yeniden yaşadı.

Brüksel sakinlerinden Marie, ailesiyle aylar sonra ilk kez bir restoranda oturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Soyadını paylaşmayan Marie, "Hava yağmurlu ama nihayet dışarıda da olsa bir yerde oturup bir şeyler içebiliyoruz. En son yazın böyle bir yerde oturmuştuk. Hava düzeldikten sonra daha fazla dışarı çıkmak istiyoruz. Umarım yazdan sonra, en azından yıl sonuna kadar biraz daha normale dönmüş oluruz, yakınlarımıza sarılabiliriz." diye konuştu.

Fransa'dan Brüksel'e ziyarete gelen Jamal da "Bugün hava yağmurlu ama hiç sorun değil. Gerçek hayatı görmek istiyoruz." dedi.

Fransa'da bu tür yeme içme mekanlarının hala kapalı olduğunu, mayıs sonuna doğru açılmasını beklediklerini söyleyen Jamal, "Fransa'da da böyle oturup bir şeyler yiyip içmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Belçika'da gevşetilen diğer önlemler

Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Kapalı alanlarda müşterilere hizmet verilemeyecek. Teras veya bahçelerin yanlarından en az biri tamamen açık tutulacak. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.

Belçika'da ekim ayındaki ikinci dalgada günlük vaka sayıları 15 bini aşınca hükümet sıkı tedbirler almış, bu kapsamda ülkedeki tüm restoran, kafe ve barlar kapatılmıştı. Bir kısmı 7 ay boyunca tamamen kapalı kalan, bir kısmı da sadece paket servisle hizmet veren işletmelere devlet desteği sağlanmıştı.

Sıkı tedbirler arasında bulunan 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı da sonlandırıldı. Ancak gece yarısından sabah 05.00'e kadar kamuya açık alanlarda en fazla 3 kişi bir araya gelebilecek. Aileler için bu şart aranmayacak.

Daha önce 20.00'de sonlandırılan alkol satışları da 22.00'ye kadar devam edebilecek. Bugünden itibaren ayrıca kültürel etkinlikler, profesyonel spor müsabakaları gibi toplu organizasyonlar da bazı şartlarla yeniden yapılabilecek. Önceden izin alınarak düzenlenecek bu tür etkinliklerde en fazla 50 izleyiciye izin verilecek.

Ticari fuarlar da açık havada ve en fazla 50 kişiyle düzenlenebilecek. Amatör sporcular seyirci olmadan birlikte antrenman yapabilecek. Açık havadaki düğünlere ve ibadetlere de en fazla 50 kişinin katılımıyla izin verilecek. Çocuklar bu sayıya dahil edilmeyecek. Ayrıca eğlence parklarının açık hava kısımları ile bit pazarları da açılabilecek. Aileler evlerinde aynı aileden artık çocuklar hariç bir yerine iki kişiyi misafir edebilecek.

Belçika'da 24 bin 500 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgından ilk başlarda en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olan 11 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin yaklaşık 24 bin 500'ü hayatını kaybetti.

Ekimdeki ikinci dalgada 15 binin üzerine çıkan vaka sayıları kış başında 2 binlere kadar düşürüldü ancak mart ayında yeniden 5 binin üzerine tırmandı. Hükümetin tedbirleri biraz daha sıkılaştırmasıyla günlük vaka sayısı 3 binin altına indi.

Her gün ortalama 36 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da hastanelerde yaklaşık 2 bin 300 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin yaklaşık 730'u yoğun bakımda tutuluyor. Belçika genelinde 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam