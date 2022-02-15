Belçika'da 6 ülke ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Belçika'da federal polis 6 ülke ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı çetesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

Federal polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 6 ülkede eş zamanlı operasyonlar yapıldığı; Belçika'da 49 eve baskın düzenlendiği ve 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Belçika dışında ise en az 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, çetenin üyelerinin çoğunun Doğu Avrupalı olup Brüksel'de yaşadığı, Belçika'nın liman kenti Anvers'te, Güney Amerika'dan gelen kokain dolu konteynerlerin vardığı alan yakınlarında teslimat noktası bulunduğu aktarıldı.

Aynı eylemlerle ilgili İspanya'da halihazırda açılmış bir dosya olduğu belirtilen açıklamada, iki ülke arasında ortak araştırma ekibi (JIT) kurulduğu, JIT'in isteği üzerine İspanya, İtalya, Almanya, Hırvatisyan ve Hollanda'da da toplam 60 arama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Eurojust ve Europol'ün katılımıyla diğer ülkelere de sıçrayan operasyonlar neticesinde Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Peru, Bolivya ve Paraguay'la bağlantılar tespit edildi. Avrupa'da ulaşım için kargo uçakları, özel jetler, Anvers, Rotterdam, Le Havre ve Hamburg limanlarındaki konteyner taşıyıcıları kullanıldı.