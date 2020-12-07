Belçika'da 2016'daki terör saldırılarının şüphelileri için yargı süreci başladı
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Belçika'da 2016'daki terör saldırılarının şüphelileri için yargı süreci başladı

07.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:20
Belçika'da 2016'daki terör saldırılarının şüphelileri için yargı süreci başladı

Belçika'da Mart 2016'da gerçekleştirilen ve 32 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarında zanlılarının yargılanması süreci başladı.

Belçika'da Mart 2016'da gerçekleştirilen ve 32 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarında zanlılarının yargılanması süreci başladı.

Saldırılardan 4,5 yıl sonra Brüksel'de başlayan yargı sürecinde 13 zanlı bulunuyor. NATO'nun eski karargah binasında hazırlanan duruşma salonunda basına kapalı devam edecek davanın ilk bölümünün iki hafta sürmesi bekleniyor.

Bu sürede zanlılara ne tür suçlamalar getirileceği ve hangi mahkemenin yargılamaya devam edeceği belirlenecek. Yargı sürecinin daha sonra 2022'nin ikinci yarısında devam etmesi bekleniyor.

Brüksel'de 22 Mart 2016'da Maalbek'teki metro istasyonu ile Zaventem Havalimanı'nda düzenlenen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırıda rolü olduğu belirlenen 16 kişiden 3'ü olaylar sırasında öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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