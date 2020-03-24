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Koronavirüs, Belçika, Dünya

Belçika'da 2 Türk Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Belçika'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti

24.03.2020 01:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:01
Belçika'da 2 Türk Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Belçika'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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