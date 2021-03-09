Belçika'da 17 ton kokain ele geçirildi
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Belçika'da 17 ton kokain ele geçirildi

09.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:12
Belçika'da 17 ton kokain ele geçirildi

Belçika polisi, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini düzenleyerek 17 ton kokain ele geçirdi.

Belçika polisi, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini düzenleyerek 17 ton kokain ele geçirdi.

Polisin, suç örgütlerine karşı gün içinde düzenlediği geniş çaplı operasyonun özellikle Anvers ve Limburg kentleri çevresine yoğunlaştığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 polisin 200'e yakın ev ve iş yerine baskın düzenlediği, baskınlarda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aramalarda 17 ton kokainin yanı sıra 1,2 milyon avro nakit para ve polis üniformaları, çok sayıda mücevher, lüks araç ve silaha el koyuldu.

Uyuşturucu çetelerine karşı yaklaşık 2 yıldır sürdürülen soruşturmada, 1 milyar civarında şifreli dijital mesajın incelenerek yarısının çözüldüğü, operasyonun bu mesajlaşmalar ışığında yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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