Belçika'da 1,6 milyon avroya güvercin satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da 1,6 milyon avroya güvercin satıldı

16.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:50
Belçika'da 1,6 milyon avroya güvercin satıldı

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1,6 milyon avroya dünyanın en pahalı posta güvercini satıldı.

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1,6 milyon avroya dünyanın en pahalı posta güvercini satıldı.

Belçika Pipa Güvercin Merkezi, internet üzerinden düzenlediği müzayedede, "New Kim" adında iki yaşında dişi bir posta güvercininin rekor fiyata alıcı bulduğunu açıkladı.

Güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer'e ait 445 güvercinin satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, müzayedede Çinli alıcıların "New Kim" için 1,6 milyon avro, "Mother New Kim" için 400 bin avro, "Palme Kim" için 204 bin avro, "Kimi" için 180 bin avro verdiği kaydedildi.

Açıklamada, müzayedede 157 güvercin için toplam 4 milyon 779 bin 850 avro ödendiği bildirildi.

Belçika'da 2019 yılında "Armando" adında erkek bir Flaman güvercini, 1 milyon 252 bin avroya bir Çinli almıştı. Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini "Armando", o dönem en pahalı güvercin olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İlgili Haberler

Açık artırmaya çıkan 'Gülün Ruhu' isimli pembe elmas, 205 milyon liraya satıldı
Açık artırmaya çıkan 'Gülün Ruhu' isimli pembe elmas, 205 milyon liraya satıldı
Kilosu 140 liradan satılıyor
Kilosu 140 liradan satılıyor
İlçede 1 liradan satılan halk ekmek yoğun ilgi gördü
İlçede 1 liradan satılan halk ekmek yoğun ilgi gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ömer Çelik Ersin Tatar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdil Fırat Timur Selçuk Yıldız Kenter İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Deniz Türüç Dorukhan Toköz
Daha Fazla Çocuk Rusya Kamera Vaniköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da 1,6 milyon avroya güvercin satıldı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 13:51:44. #1.14#
title