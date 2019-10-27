Belçika: Charles Michel'den boşalan başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak

27.10.2019 13:07

Belçika'da liberal siyasetçi Sophie Wilmes'in ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Belçika basınına göre Avrupa Konseyi Başkanı seçilen Charles Michel'in yerine kasım ayında Sophie Wilmes gelecek. Wilmes kabinede maliye bakanı olarak görev yapıyor.



Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine ragmen hala hükümet kurulamadı. Sophie Wilmes, partiler koalisyon için uzlaşıncaya kadar geçici hükümete başkanlık edecek. Euronews.com'da Görüntüle