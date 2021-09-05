Belçika - Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Belçika - Çekya saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Belçika - Çekya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Belçika - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Belçika - Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Belçika - Çekya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...