Belçika, Bruyne ile güldü
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Belçika, Bruyne ile güldü

Belçika, Bruyne ile güldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti. 

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren Kevin de Bruyne belirledi. 55'inci dakikada Thorgan Hazard'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. Belçika puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.   

ERIKSEN'E DESTEKEURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı. Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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