Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü?
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Belçika, Brüksel, Dünya

Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü?

Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini manşetlere nasıl taşıdı?

10.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:17
Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizi konularını görüştükten sonra ortak basın toplantısına katılmadan Brüksel'den ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısına katılmadan ayrılması Belçika basınında manşetlere konu oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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