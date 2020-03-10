Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü? Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini manşetlere nasıl taşıdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizi konularını görüştükten sonra ortak basın toplantısına katılmadan Brüksel'den ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısına katılmadan ayrılması Belçika basınında manşetlere konu oldu. Euronews.com'da Görüntüle