Son Dakika! Belçika Başbakanı Charles Michel, İstifa Kararı Aldığını Açıkladı

Fransa'nın ardından Belçika'ya da sıçrayan Sarı Yelekliler protestosu, toplumda hükümete yönelik tepkileri arttırdı. Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını ve dilekçesini "hemen" Kral Philippe'e sunacağını duyurdu.

Charles Michel

"GÜVENSİZLİK OYU ALDI"

Belçika Federal Parlamentosunda Yeşiller'in desteğini alan Flaman Sosyalist Parti (SP.A) ve Sosyalist Partinin (PS) "güvensizlik oyu" vermesi üzerine söz alan Michel istifa edeceğini açıkladı. Michel, "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim." dedi. Belçika Kralı Philippe'nin, Michel'in istifasını "bekletme", "kabul etme" ya da "anında reddetme" yetkisi bulunuyor.

BELÇİKA'DA HÜKÜMET KRİZİ

Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu. Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı bakanların yerine koalisyon ortağı partilerinin üyelerinden atamalar yaparak azınlık hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.

BELÇİKA'DA HALK AYAKLANDI

Fransa'nın ardından Belçika'ya da sıçrayan Sarı Yelekliler protestosu, toplumda hükümete yönelik tepkileri arttırdı. Ülkedeki sosyalist (ABVV), Hıristiyan (ACV) ve Liberal (ACLVB) işçi sendikaları, ulusal çapta eylemler yaptı. Sendikalara göre, hükümetin emeklilikle ilgili politikaları, ağır işlerde çalışan kesimlerde rahatsızlık yarattı. Alım gücündeki sürekli düşüş, giderek büyüyen bir yaraya dönüştü. Bu gelişmelerle ilerleyen süreç Başbakan'ın isitfasını getirdi.

Kaynak: AA