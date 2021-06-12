Belçika Başbakanı Alexander de Croo Kovid-19 aşısı oldu

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu aldı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu aldı.

Belçika basınına göre, de Croo BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunu, başkent Brüksel'deki Zottegem'de bulunan aşı merkezinde vuruldu.

Aşı olmaya bisikletiyle giden de Croo, basına yaptığı açıklamada ülkesindeki aşı kampanyasının hızla ilerlediğini, halkın bu konuda istekli olduğunu söyledi.

Yetişkinlerin yüzde 60'ının ilk doz aşıyı vurulduğunu belirten de Croo, bu oranın ay sonuna kadar yüzde 70'e çıkacağını kaydetti.

De Croo, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da "Her bir doz bizi güzel bir yaza yaklaştırıyor." diyerek vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Belçika'da günlük vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Salgın tedbirlerinin gevşetildiği ülkede gece sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış, restoran ve kafe gibi işletmeler açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer