Belçika, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Belçika, askerlerinin ardından Afganistan'daki vatandaşlarının da ülkeye dönüşünü sağlıyor.

Belçika, askerlerinin ardından Afganistan'daki vatandaşlarının da ülkeye dönüşünü sağlıyor.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 Belçikalı ile Afgan aile üyelerinden oluşan bir grubun ülkeden ayrılmak istediklerini belirttiğini duyurdu.

Wilmes, 4 askeri uçağın en kısa sürede tahliye operasyonu için Kabil'e doğru yola çıkacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Ludivine Dedonder de dünkü paylaşımında, askerlerin ülkeden ayrıldığını ifade etmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer