Belçika, 1961'de öldürülen Kongo milli kahramanı Patrice Lumumba'nın emanetlerini ailesine teslim edecek
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Belçika, 1961'de öldürülen Kongo milli kahramanı Patrice Lumumba'nın emanetlerini ailesine teslim edecek

Belçika, 1961'de öldürülen Kongo milli kahramanı Patrice Lumumba'nın emanetlerini ailesine teslim edecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Belçika, Belçikalı askerler tarafından 1961'de öldürülmeden önce dişleri sökülen Kongolu bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın dişlerini ve diğer emanetlerini 21 Haziran'da ailesine teslim edecek.

Belçika, Belçikalı askerler tarafından 1961'de öldürülmeden önce dişleri sökülen Kongolu bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın dişlerini ve diğer emanetlerini 21 Haziran'da ailesine teslim edecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi 21 Haziran'da Lumumba'nın ailesiyle Belçika'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Brüksel'de gerçekleşecek ziyarette, Belçika yönetimi, suikaste kurban giden Kongolu bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'ya ait dişi ve diğer emanetleri Lumumba'nın ailesine iade edecek.

Lumumba'ya ait kalıntıların ülkesine getirilmesinin ardından, 30 Haziran'da KDC'de resmi tören düzenlenecek.

KDC'nin ilk başbakanı olan Lumumba, sömürgeci güçlerle girdiği mücadeleyle KDC'nin bağımsızlık ve sömürü karşıtı mücadelesinin sembol ismi olmuştu.

Belçikalı askerler tarafından 17 Ocak 1961'de kurşuna dizilerek öldürülen Lumumba, daha sonra bedenine asit dökülerek eritilmişti.

Belçikalı askerler tarafından dişleri sökülen Lumumba'nın eşyaları da anı olarak saklanması için alınmıştı.

Patrice Lumumba'ya ait dişi, 5 yıl önce "milli kahramanı"nın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Belçikalı polis memurunun kızı ortaya çıkartmıştı.

Belçika, 2002'de Lumumba'nın öldürülmesine giden olaylarda inkar edilemez bir sorumluluk payına sahip olduğunu kabul etmişti.

Lumumba, karısına yazdığı son mektupta, "Tarih bir gün sözünü söyleyecek ama bu tarih, Brüksel'in, Paris'in, Washington'un ya da BM'nin öğretisi olmayacak, sömürgeciler ve kuklalarından kurtulmuş ülkelerimizde okutulacak, onurun ve zaferin tarihi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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Belçika, 1961'de öldürülen Kongo milli kahramanı Patrice Lumumba'nın emanetlerini ailesine teslim edecek - Haberler
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