Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu - Haberler

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Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu.

Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu.

Belçika yerel basınına göre, Belçika Maliye Bakanlığına bağlı ülke hazinesi, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi ve şirketlerin hesaplarına erişimlerini engelledi.

Belçika, son 2 haftada yaptırım listesindekilerin ülkedeki banka hesaplarında bulunan 2,7 milyar avrosunu dondurdu. Ayrıca, toplam 7,3 milyar avroluk hesap işlemlerini de bloke etti. Böylece Rusların Belçika'daki 10 milyar avroluk varlıkları dondurulmuş oldu.

Belçika'daki Rus varlıkları özellikle enerji, gübre, turizm, çelik ve elmas gibi alanlarda yoğunlaşmıştı.

AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu devlet görevlileri ve milletvekilleri yer alıyor.

Söz konusu listenin daha da genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Belçika, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

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