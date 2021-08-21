Belçika 1 Eylül'den itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde kaldırıyor, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor
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BBC

Belçika 1 Eylül'den itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde kaldırıyor, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor

Belçika 1 Eylül'den itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde kaldırıyor, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor
BBC - Haberler | Dünya

1 Ekim'den itibaren hayatın önemli ölçüde normalleşmesi planlanan Belçika'da, 1 Eylül'den itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde kaldırıyor, sağlık çalışanlarına ise aşı zorunluluğu getiriliyor.

Belçika hükümeti, koronavirüs salgınına karşı uzun süredir yürürlükte olan önlemlerin büyük bölümünü, 1 Eylül'den itibaren kaldırma kararı aldı. 1 Ekim'den itibaren hayatın önemli ölçüde normalleşmesi planlanan ülkede, sağlık çalışanlarına ise aşı zorunluluğu getirilecek.

Federal hükümet, Covid salgınına karşı yürütülen aşı kampanyası nedeniyle, vaka sayılarının yönetilebilir duruma geldiğini açıkladı.

Bu nedenle, önümüzdeki ay başından itibaren, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması benimsendi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "1 Eylül hepimiz için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Şu anda 12 yaş ve üzeri Belçika vatandaşlarının yüzde 72'sine ilk doz, yüzde 68'ine de her iki doz aşının uygulandığını belirten De Croo, "Bu aşılar sayesinde ülkeyi yeniden açabiliriz. Kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız için aşı olun" diye konuştu.

Aşılanmamış kişilere ek kısıtlama uygulanmayacak

Hükümetin kararı uyarınca 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamalar şunlar:

Belçika'da aşılanmamış kişiler için ek kısıtlamalar uygulanmayacak. Restoran, kafe veya barları ziyaret eden aşılanmamış kişilerden negatif test sonucu da istenmeyecek.

Ancak, sağlık sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getirilecek. Hükümete göre, hastaları en üst düzeyde koruma hakkına sahip. Bu da aşılanmış sağlık personeli ile mümkün.

Ülkenin geri kalanının aksine başkent Brüksel'de yüksek vaka sayıları nedeniyle, kısıtlamalar 1 ay daha devam edecek.

Brüksel ve ülkenin geri kalanında 1 Ekim'den itibaren hayat büyük ölçüde normale dönecek. Bu tarihten itibaren diskotekler ve gece kulüpleri yeniden açılacak.

Kapalı alanda 500 ve açık havada 750 ziyaretçiye kadar olan etkinlikler için artık herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Toplu taşıma, kütüphane ve adliye gibi kamusal alanlarda ağız maskesi takılmaya devam edilecek. Kuaför ve fizyoterapist gibi temas gerektiren mesleklerde de, şimdilik ağız maskesi uygulaması sürecek.

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Belçika 1 Eylül'den itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde kaldırıyor, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor
BBC
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