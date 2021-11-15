Belavia, Dubai'den Belarus'a Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak - Haberler
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Belavia, Dubai'den Belarus'a Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Belavia, Dubai'den Belarus'a Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak

Belarus hava yolu şirketi Belavia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerince alınan kararla Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağını duyurdu.

Belarus hava yolu şirketi Belavia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerince alınan kararla Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağını duyurdu.

Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada, BAE yetkili makamlarının aldığı karar uyarınca Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Belavia'nın Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen'e uzun yıllardır tarifeli veya charter uçuş gerçekleştirmediği vurgulanarak, "Belavia, yasa dışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasına asla aracı olmamıştır." ifadesine yer verildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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