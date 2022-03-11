Belaruslular'dan Ukrayna Ordusuna Destek

Ukrayna'da ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan yüzlerce Belaruslu, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında savaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Ukrayna ordusuna destek veren birliklere her gün ortalama 20 Belaruslu'nun katıldığı belirtiliyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin çağrısıyla Ukrayna'ya 52 ülkeden, 20 binden fazla gönüllü asker geldi

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