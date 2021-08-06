Belaruslu sprinter olayına karıştıkları iddiasıyla 2 antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonu iptal edildi
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Belaruslu sprinter olayına karıştıkları iddiasıyla 2 antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonu iptal edildi

Belaruslu sprinter olayına karıştıkları iddiasıyla 2 antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonu iptal edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), antrenörlerini eleştirmesi sonrası Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'yı ülkesine zorla gönderme olayına karıştıkları iddiasıyla, 2 Belaruslu antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonunu iptal etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), antrenörlerini eleştirmesi sonrası Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'yı ülkesine zorla gönderme olayına karıştıkları iddiasıyla, 2 Belaruslu antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonunu iptal etti.

Kyodo ajansının haberine göre, IOC, hafta içinde takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası Tsimanouskaya'yı ülkesine dönmeye zorladığı iddia edilen Artur Shumak ile Yuri Moisevich'in olimpiyat akreditasyonunu kaldırdı.

Belaruslu antrenörlerin Tokyo'daki olimpiyat semtini terk etmesi de istendi.

Yerel koruma statüsü

Sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya, takım koçlarını eleştirerek, "Baskı altına alındım ve rızam olmadan beni ülkeme geri göndermeye çalışıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Eleştiri sonrası Tsimanouskaya, ülkesine dönmeye zorlanmıştı.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulunmuştu.

Hafta içinde Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ülkesinin, sprinter Tsimanouskaya'ya, "insani vize" sağladığını açıklamıştı.

Przydacz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sporculuk kariyerini sürdürmesi için 24 yaşındaki Tsimanouskaya için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etmişti.

Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliğine giriş yapan Tsimanouskaya, resmi işlemler sonrası Polonya'ya gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Belaruslu sprinter olayına karıştıkları iddiasıyla 2 antrenörün Tokyo 2020 akreditasyonu iptal edildi - Haberler
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