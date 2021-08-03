Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu

Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedine ulaşıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedine ulaşıldı.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, dünden beri haber alınamayan Şişov'un evinden uzak olmayan parkta asılı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin kasten cinayet kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şişov'un başkanı olduğu Belarus Evi Derneği, Ukrayna'daki muhaliflere yardım faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Burcu Biricik Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belaruslu muhalif STK Başkanı, Kiev'deki parkta ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:36:40. #1.16#

title