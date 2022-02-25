Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus'un güneybatısından Ukrayna'ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus'un güneybatısından Ukrayna'ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı. Görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.