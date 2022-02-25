Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı - Haberler
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Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus'un güneybatısından Ukrayna'ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus'un güneybatısından Ukrayna'ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı. Görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.

Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı

Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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