Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya'dan BM'ye uluslararası gözlemci misyonu çağrısı
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Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya'dan BM'ye uluslararası gözlemci misyonu çağrısı

BİRLEŞMİŞ Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ülkesine uluslararası gözlemci misyonu göndermesi çağrısında bulundu.

Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya'dan BM'ye uluslararası gözlemci misyonu çağrısı
05.09.2020 03:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 03:16

BİRLEŞMİŞ Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ülkesine uluslararası gözlemci misyonu göndermesi çağrısında bulundu.

BMGK'nin gayriresmi "Aria Formülü" oturumuna Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan video konferans yoluyla katılan Tikhanovskaya, BM'den Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ve güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik orantısız güç kullanımını kınamasını istedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne Belarus'taki ihlalleri görüşmek için özel bir oturum düzenlemesi çağrısı yapan Tikhanovskaya, BMGK'ye de ülkesine uluslararası gözlemci misyonu göndermesi çağrısında bulundu.

Tikhanovskaya, uluslararası toplumun ise seçim ihlallerinde bulunanlara ve insanlığa karşı suç işleyenlere yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamış ve çok sayıda kişi göz altına alınmıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan isimlerden Tikhanovskaya ise seçimlerin hemen ardından "güvenlik gerekçesiyle" ülkeden ayrıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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