Belaruslu gazeteci Protasevich'ten gözaltında mesaj

Belarus'un Atina-Vilnius seferini yapan uçağı zorla indirerek gözaltına aldığı Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltında çekilen videosu yayınlandı.

Belarus'un Atina-Vilnius seferini yapan uçağı zorla indirerek gözaltına aldığı Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltında çekilen videosu yayınlandı. Kayıtta kendisine iyi davranıldığını, herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını söyleyen Protasievich, geçtiğimiz yaz Minsk'teki sokak çatışmalarını organize ettiği suçlamasını kabul ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz Pazar günü uçakta bomba ihbarı bulunduğu gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilen Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağından gözaltına alınan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich'in tutulduğu Minsk 1 No'lu Tututkevi'de çekilmiş video kaydı yayınlandı. Videoda Roman Protasevich önce kendisini tanıtırken, Minsk 1 No'lu Tutukevi'nde bulunduğunu, sağlığının iyi olduğunu, ne kalbinde ne de başka bir organında herhangi bir sorun bulunmadığını söylüyor. Kaydın devamında tutukevi görevlilerinin kendisine iyi ve kurallara uygun davrandığını aktaran Protasevich, yetkililerle işbirliği yaptığını, verdiği ifadede geçtiğimiz yaz Ağustos ayındaki Belarus cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Minsk'te yaşanan sokak çatışmalarını organize ettiği suçlamasını kabul ettiğini belirtiyor.

"İŞKENCEYLE BU ŞEKİLDE İFADE VERDİRDİLER"

Protasievich'in annesi Natalia Protasievich dün kalp problemi olan oğlunun hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu açıklamasında bulunmuştu. Anne Protasievich'in açıklamasının ardından yayınlanan videoda Roman Protasievich'in "ne kalbimde ne de başka bir organımda herhangi bir sağlık problemim yok" sözleri dikkat çekti. Muhalif gazetecinin konuşması sırasında yüzündeki morluklar da gözlerden kaçmadı. Belaruslu muhalifler söz konusu hitap tarzının Protasievich'in tarzı olmadığını, işkenceyle bu konuşmayı yapmaya zorlandığını ileri sürdü.

26 yaşındaki gazeteci ve blogger Roman Protasievich geçtiğimiz yaz meydana gelen sokak çatışmalarını internet üzerinden yayınlayan muhalif kanal Nexta'nın redaktörlerinden biriydi. Hakkında arama kararı bulunan Protasievich'e karşı yetkililere ve kolluk kuvvetlerine karşı nefreti körüklemek, halkı isyana teşvik etmek, kamu düzenini ciddi şekilde ihlal edici faaliyetler düzenlemek suçlamasıyla pek çok dava açılmıştı. Roman Protasievich, Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesi sonrası gözaltına alınırken, AB liderleri dünkü devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Belarus havayolu şirketlerinin AB hava sahasına girişini yasaklamış, AB havayollarına ise Belarus hava sahasını kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı