Belaruslu atlet Tsimanouskaya'dan örnek davranış

Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya 2019 Avrupa Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalyayı açık artırmaya çıkardığı ve 18 Ağustos'a kadar sürecek olan artırmadan elde edilen gelirin Belaruslu sporculara destek için Belarus Spor Dayanışma Vakfı'na aktarılacağı belirtildi.

Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya 2019 Avrupa Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalyayı açık artırmaya çıkardığı ve 18 Ağustos'a kadar sürecek olan artırmadan elde edilen gelirin Belaruslu sporculara destek için Belarus Spor Dayanışma Vakfı'na aktarılacağı belirtildi.

Ülkesini temsil etmek için bulunduğu Tokyo Olimpiyatları'nda teknik ekibini eleştirdiği için Belarus'a geri gönderilmek istenen ve aldığı insani vize ile Polonya'ya sığınan Krystina Tsimanouskaya, 2019 yılında Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Olimpiyatları'nda 100 metre koşu yarışında kazandığı gümüş madalyayı açık artırmaya çıkardı.

Tsimanouskaya, madalyayı eBay adlı çevrimiçi alışveriş sitesinde satışa çıkardığını sosyal medya hesabından duyurarak, "Belarus'taki 9 Ağustos 2020 tarihinden sonraki olaylarda çok sayıda sporcu zarar gördü, bu yüzden görüşlerinden ve tutumlarından dolayı zarar gören sporcuları desteklemek amacıyla Avrupa Olimpiyatları ikincilik madalyamı açık arttırmaya çıkarmaya karar verdim" dedi.

Açık artırmaya 5 bin dolardan çıkarılan madalya için birkaç saat içerisinde yapılan teklifler 20 bin dolara ulaşırken, açık artırmanın 18 Ağustos akşamı sona ereceği belirtildi. Satıştan elde edilecek gelirin ise görüşleri nedeniyle Belarus'ta baskıya uğrayan sporcuları destekleyen Belarus Spor Dayanışma Vakfı'na aktarılacağı belirtildi

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı