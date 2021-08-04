Belaruslu atlet Tsimanouskaya Avusturya üzerinden Polonya'ya geldi

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya, Avusturya'nın başkenti Viyana üzerinden Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya, Avusturya'nın başkenti Viyana üzerinden Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi. Rynair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilmesi olayının ardından güvenlik gerekçesiyle Tokyo-Viyana-Varşova güzergahının tercih edildiği öğrenildi.

Ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ancak teknik ekibini eleştirdiği için Belarus'a geri gönderilmek istenen atlet Krystina Tsimanouskaya, Avusturya'nın başkenti Viyana üzerinden Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi. Geçtiğimiz Pazartesi günü Polonya'dan insani vize alan Tsimanouskaya'nın bugün Varşova'ya uçacağı bildirilmiş, ancak daha sonra Belaruslu atletin antrenmanlarını sürdürdüğü ve antrenörünün de ikamet ettiği Viyana'ya gitmeye karar verdiği ifade edilmişti.

Japonya saatiyle Çarşamba günü sabah 07.00'de Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nden ayrılarak Avusturya havayollarına ait uçağa binen Tsimanouskaya, Avusturya yerel saatiyle bugün 15.00'de Viyana'ya indi. Havalimanında Tsimanouskaya'yı taşıyan uçağın kapısına plakasız bir minibüsün yanaştığı, uçaktan bir kişinin söz konusu minibüse bindikten sonra iki polis aracı eşliğinde uzaklaştığı görülmüştü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tsimanouskaya'nın Viyana'ya indiğini doğrulanmış, Belaruslu atletin Avusturya'da mı kalacağı yahut başka bir ülkeye mi gideceğine ilişkin kararı kendisinin vereceği belirtilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Tsimanouskaya Polonya havayolları LOT'un Viyana-Varşova seferini yapan tarifeli uçağı ile bu akşam Polonya yerel saatiyle saat 20.00 sularında Varşova'ya geldi. Tsimanouskaya'nın Ryanair yolcu uçağının Minsk'e zorla indirilmesi olayının ardından Polonyalı diplomatlarla yaptığı konsültasyonlar neticesinde Viyana üzerinden Varşova'ya gelmeyi kararlaştırıldığı öğrenildi.

Eşi de Polonya'dan insani vize aldı

Tsimanouskaya, Belarus'a dönmeyi reddederek Japon yetkililerden yardım istemişti. Tsimanouskaya Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nden insani vize almış, Polonyalı yetkililer Tsimanouskaya'nın uluslararası koruma ya da siyasi iltica talebinde bulunması halinde durumu değerlendireceklerini ifade etmişti. Polonya Kültür, Ulusal Miras ve Spor Bakanı Piotr Glinski ise Tsimanouskaya'nın Polonya'da spor kariyerine devam edebilmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü çocuğuyla birlikte Belarus'tan Ukrayna'ya gittiği belirtilen Tsimanouskaya'nın eşi Arseni Zdanewicz'e de Polonya'nın insani vize verdiği öğrenildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı