Belaruslu atlet Tsimanouska'ya Polonya'dan insani vize
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Belaruslu atlet Tsimanouska'ya Polonya'dan insani vize

Belaruslu atlet Tsimanouska'ya Polonya'dan insani vize
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouska, Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne insani vize başvurusunda bulundu.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouska, Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne insani vize başvurusunda bulundu. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Tsimanouska'ya istediği vizenin verileceğini söyledi.

Ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek için Tokyo'da bulunan ancak teknik ekibini eleştirdiği için Belarus'a geri gönderilmek istenen atlet Krystina Tsimanouska, Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne gelerek insani vize başvurusunda bulundu. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belaruslu muhalefet çevreleri ile Krystina Tsimanouska'nın içinde bulunduğu zor durumdan dolayı Polonya hükümeti ile Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istediğini bildirdi. "Polonya daha önce de beyan ettiği gibi politik sebeplerden ötürü ülkesini terk etmek isteyen ya da ülkesine dönmek istemeyen Belarus vatandaşlarına yardım etmektedir, bu teklif halen geçerli. Tsimanouska da söz konusu destek teklifimizden yararlanmıştır" ifadelerini kullanan Przydacz, Tsimanouska'nın şu anda Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nde bulunduğunu, Polonyalı konsolos tarafından koruma altına alındığını söyledi.

"Spor hayatına Polonya'da devam edebilir"

Belaruslu atletin insani vize başvurusunda bulunduğunu belirten Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Tsimanouska'ya istediği vizenin verileceğini söyledi. Przydacz, Krystina Tsimanouska'nın uluslararası koruma ya da siyasi iltica talebinde bulunması halinde de durumun değerlendirileceğini aktardı. Polonya tarafı olarak Tsimanouska'ya sportif faaliyetlerini Polonya'da sürdürebileceği önerisinde bulunduklarını da aktaran Marcin Przydacz, Belaruslu atletin önümüzdeki günlerde Polonya'ya gelmesini beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Krystina Tsimanouska'nın eşi Arseni Zdanewicz'in de bugün Belarus'u terk ederek, Ukrayna'ya giriş yaptığını bildirdi. - TOKYO

Belaruslu atlet Tsimanouska'ya Polonya'dan insani vize

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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