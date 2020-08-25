Belarus Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanlığı seçimine yönelik "iptal" başvurusunu reddetti Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçiminden sonra muhalefet adaylarının seçimin iptaline yönelik başvurusu Belarus Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçiminden sonra muhalefet adaylarının seçimin iptaline yönelik başvurusu Belarus Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ya yapılan Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy ile tekrar kazandı. Muhalefet ise seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla sokaklara döküldü. 14 Ağustos'ta ise muhalefet kanadının adayları Svetlana Tikhanovskaya, Anna Kanopatskaya ve Andrey Dimitriev seçimlerin iptaline yönelik Belarus Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu. Belarus Yüksek Mahkemesi tarafında bugün yapılan açıklamada, başvuruların değerlendirildiği ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların reddedildiğini duyurdu. Açıklamada kararın temyize açık olmadığı belirtilirken, muhalefetin girişimleri de sonuçsuz kaldı. - MİNSK

Kaynak: İHA