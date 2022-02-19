Tatbikat bölgesinden detaylar Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında üç gündür gerçek mühimmatlarla atışlar yapılıyor.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.