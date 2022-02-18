Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Haberler
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Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor

AA - Güncel
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Tatbikat bölgesinin drone görseli Askerlerin gerçek mermiyle atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Tatbikat bölgesinin drone görseli

Askerlerin gerçek mermiyle atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında iki gündür gerçek mühimmatlarla atışlar yapılıyor.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor

AA - Güncel

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