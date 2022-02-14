Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Belarus ve Rusya bayrakları Savaş uçaklarının kalkışı Savaş uçaklarının uçuşu Askerlerin evlere baskın yapması Top atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.
Belarus ve Rusya bayrakları
Savaş uçaklarının kalkışı
Savaş uçaklarının uçuşu
Askerlerin evlere baskın yapması
Top atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.