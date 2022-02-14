Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor - Haberler
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Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor

AA - Güncel
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Belarus ve Rusya bayrakları Savaş uçaklarının kalkışı Savaş uçaklarının uçuşu Askerlerin evlere baskın yapması Top atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.

Belarus ve Rusya bayrakları

Savaş uçaklarının kalkışı

Savaş uçaklarının uçuşu

Askerlerin evlere baskın yapması

Top atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

AA - Güncel

Belarus, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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