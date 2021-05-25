Belarus'un inişe zorladığı uçaktaki yolcular anlatıyor: 'Herkes paniğe kapıldı, düşüyoruz sandık'
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BBC

Belarus'un inişe zorladığı uçaktaki yolcular anlatıyor: 'Herkes paniğe kapıldı, düşüyoruz sandık'

Belarus'un inişe zorladığı uçaktaki yolcular anlatıyor: 'Herkes paniğe kapıldı, düşüyoruz sandık'
BBC - Haberler | Dünya

Hafta sonunda Yunanistan'dan Litvanya'ya giderken Minsk'e inişe zorlanan Ryanair uçağının yolcuları, uçağın aniden rotasını değiştirip dalış yapmasıyla yaşadıkları korku ve paniği anlattı.

Pazar günü Yunanistan-Litvanya seferini yaparken Belarus tarafından başkent Minsk'e inişe zorlanan Ryanair uçağının yolcuları uçak hiçbir açıklama yapılmadan aniden rotasını değiştirip dalış yapınca yaşadıkları paniği anlattı.

FR4978 sefer numaralı uçak, Pazar günü Minsk'e "Bomba ihbarı var" denilerek iniş yapmaya zorlanmış ve uçaktaki 26 yaşındaki muhalif gazeteci Roman Protasevich gözaltına alınmıştı.

Ryanair pilotu acil iniş yapacaklarını anons etti ama hiçbir detay vermedi.

Uçağa, Minsk'e indirmek üzere bir Belarus savaş uçağı eşlik ediyordu.

Halbuki birkaç dakika öncesine kadar uçuşta her şey olması gerektiği gibiydi.

Ani dalış ve uçak düşüyor korkusu

Litvanyalı yolcu Raselle Grigoryeva ABC televizyonuna "Uçaktaki herkes paniğe kapıldı, düşüyoruz sandık" diyor ve ekliyor:

"Aniden dalış yaptı ve irtifa kaybı çok büyüktü. Daha önce hiçbir uçak yolculuğunda bunu yaşamamıştım. Herkes şok olmuştu."

FR4978 sefer sayılı uçak rotasını değiştirip Minsk'e inebilmek için rotasını doğuya kırıyor.

Belarus yetkilileri uçağa zorunlu iniş yaptırmalarını "bomba tehlikesi" ile gerekçelendirdiler ancak bu iddiayı doğrulayacak bir kanıt sunulmadı.

Protasevich 'çok korkmuştu ve titriyordu'

Adı sadece Mantas olarak geçen bir başka Litvanyalı yolcu da Reuters ajansına, pilot Minsk'e inileceğini açıkladığı anda muhalif gazeteci Protasevich'in kalkıp başının üstündeki kabini açtığını anlattı:

"Bagajını aldı, eşyalarını ayırmaya çalışıyordu. Mesela bilgisayarını kız arkadaşına verdi. Bence hata yaptı. Bana ya da başka bir yolcuya verebilirdi çünkü sanırım kız arkadaşı da göz altına alındı."

Mantas ayrıca Minsk Havalimanı'nda güvenlik güçlerinin Protasevich'in valizlerini köpeklerle aradıklarını da gördüğünü aktardı.

Adını vermeyen bir başka yolcu, Belarus güvenlik görevlilerinin gazeteciyi gözaltına alırken zor kullandıklarını ve Protasevich'in "aşırı korkmuş" göründüğünü söyledi, "Doğrudan gözlerinin içine baktım, çok üzgündü" dedi.

Yolculardan 37 yaşındaki Edvinas Dimsa da Fransız haber ajansı AFP'ye Protasevich'in çok korktuğunun açıkça belli olduğunu söyleyerek "Eğer açık bir pencere olsa atlayacak gibiydi" dedi.

Litvanya'nın Delfi haber kuruluşuna konuşan başka bir yolcu ise Protasevich'in görece sakin görünmesine rağmen, çevresini saran görevlilerle uçaktan inerken sürekli titrediğini söyledi:

"Ona neler olduğunu sorduk. 'Beni idam cezası bekliyor' dedi.".

Diğer yolcuların tanıklıklarından Protasevich'in uçağa gelen güvenlik görevlilerine kendisini tanıttığı, o sırada pasaportuna el konduğu da anlaşılıyor.

Uçak saatlerce bekletildi

Protasevich uçaktan alındıktan sonra uçağın yolcuları Minsk Havalimanı'nda saatlerce tutuldu, o esnada yolcuların bagajları ve seyahat belgeleri kontrol edildi.

Bir yolcu Reuters haber ajansına, "Orada 8 saat kaldık. Ne olup bittiğine dair hiçbir bilgi verilmedi. Sadece internetten edindiğimiz bilgiler vardı" dedi.

Ryanair'in FR4978 sefer sayılı uçağı Vilnius'a indiğinde saat 21.30 olmuştu.

Roman Protasevich, Telegram üzerinden yayın yapan Nexta adlı medya kuruluşunun eski editörüydü.

Protasevich, Belarus'dan 2019 yılında ayrılarak Litvanya'da yaşamaya başladı ve 2020'deki tartışmalı Belarus başkanlık seçimlerini oradan izleyip yaptığı haber ve yorumlar nedeniyle, hakkında "terörizm propagandası ve ayaklanmaya teşvik" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Belarus'un inişe zorladığı uçaktaki yolcular anlatıyor: 'Herkes paniğe kapıldı, düşüyoruz sandık'
Belarus'un inişe zorladığı uçaktaki yolcular anlatıyor: 'Herkes paniğe kapıldı, düşüyoruz sandık'
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