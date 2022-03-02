Belarus'un BM Büyükelçisi Rybakov, savaştan Ukrayna'yı sorumlu tuttu

BİRLEŞMİŞ Belarus'un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Valentyn Rybakov, Ukrayna'da devam eden savaşın Minsk anlaşmalarına uymayan Ukrayna ve destekçilerinden kaynaklandığını iddia etti.

Belarus Daimi Temsilcisi, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu'nda devam eden olağanüstü oturumun 3. gününde konuştu.

"Ukrayna'da şu anda olanlardan hepimiz payımıza düşeni taşıyoruz." diyen Rybakov, Ukrayna'nın 8 yıl önce imzalanan Minsk anlaşmalarına uymadığını ve BM ile uluslararası toplumun da bunu göz ardı ettiğini savundu.

Rybakov, "Bugün bu salonda ve ötesinde olan her şey, çifte standardın bir başka açık göstergesidir, ABD ve müttefiklerinin Yugoslavya, Irak, Libya ve Afganistan'da yüz binlerce kurbana yol açan çifte standardının bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Belarus'a karşı getirilen yaptırımları da "ekonomik savaş" olarak niteleyen Rybakov, her şeye rağmen ülkesinin Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelere ara buluculuk etmeye çalıştığını ve barıştan yana olduklarını kaydetti.