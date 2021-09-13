Belarus, Ukrayna sınırına S-400 yerleştirmeyi planlıyor - Haberler
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Belarus, Ukrayna sınırına S-400 yerleştirmeyi planlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Belarus, Ukrayna sınırına S-400 yerleştirmeyi planlıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin Ukrayna ile olan güney sınırını kapsayacak şekilde S-400 konuşlandırmayı düşündüğünü ifade etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin Ukrayna ile olan güney sınırını kapsayacak şekilde S-400 konuşlandırmayı düşündüğünü ifade etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Belarus basınına açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Putin ile yaptığımız görüşme sonucunda kendisine S-400 konusunu tekrar hatırlattım. Ülkemizin Ukrayna ile olan güney sınırını kapsayacak şekilde S-400 konuşlandırmayı düşündüğümüzü ifade ettim. Çünkü Ukrayna tarafından ülkemize yönelik hareketlilikler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Putin talimat verdi"

Belarus'un güney komşusu Ukrayna taraflarından gelecek tehditleri önlemek için S-400'e ihtiyaçları olduğunu ifade eden Lukaşenko, konuya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimat verdiğini belirtti. Lukaşenko, "Şu an için S-300 ile Batı tarafını tamamen güvenli şekilde kapsıyoruz. Ancak güney sınırlarımıza yönelik tehlikeleri Belaruslu ve Rus generallerle değerlendirdik. 1200 kilometrelik Ukrayna sınırını da kapsayıp tehlikelere kapatmamız gerektiği kararını aldık. Bundan dolayı S-400'lere ihtiyacımız olacak. Putin bu konuyla ilgili de Rusya Savunma Bakanı'na talimat verdi ve alım için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu. - KİEV

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