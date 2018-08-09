Belarus Temsilcisi Dinamo Minsk Evinde Zenit'i 4-0 Mağlup Etti
Rus temsilcisi Zenit, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinoma Minsk'e 4-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Belarus temsilcisi Dinamo Minsk, evinde ağırladığı Zenit'i 4-0 mağlup etti.
Dinamo Stadı'nda oynanan mücadelede Dinamo Minsk'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 67. dakikalarda Nikolic, 32. dakikada Khvashchinskiy ile 41. dakikada Galovic'ten geldi.
Zenit, 16 Ağustos'ta mucizeyi gerçekleştirmek için evinde Dinamo Minsk'i konuk edecek.
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