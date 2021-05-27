Belarus'tan ülkelerine dönemeyen yabancılara açıklama

Belarus Devlet Sınır Komitesi, uçuş yasakları nedeniyle ülkelerine dönemeyen çok sayıda yabancı ülke vatandaşının başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Belarus Devlet Sınır Komitesi, uçuş yasakları nedeniyle ülkelerine dönemeyen çok sayıda yabancı ülke vatandaşının başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırımlar kapsamında Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatması sonucu yabancı ülke vatandaşlarının, Belarus Devlet Sınır Komitesi'ne dönüş için başvuruda bulunduğu açıklandı. Sınır komitesinin bu konuya müdahale etme yetkisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, sorun yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinin diplomatik temsilciliklerine başvurmaları tavsiye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı