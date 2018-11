Belarus'tan Hizmet Veren Kripto Para Şirketlerinin Sayısı Artıyor

– Belarus yönetiminin ülke genelinde kripto para birimlerine yönelik eylemleri yasallaştırmasının ardından, Belarus Yüksek Teknoloji Parkı'nda (HTP) kayıtlı toplam şirket sayısı 388'e yükseldi.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Aralık 2017'de imzaladığı ve 28 Mart'ta yürürlüğe giren "On the Development of the Digital Eoconomy" isimli 8 sayılı Kararname'nin ardından, ülke genelinde kripto para birimleri ve yüksek tenoloji alanlarında hizmet veren yabancı şirketlerin sayısında artış görüldü.

Kararnamenin ana hedefleri arasında yabancı yüksek teknoloji işletmelerini Belarus'a getirmek yer alırken, kararnamenin imzalanmasının ardından dijital varlık borsası, ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yoluyla fon oluşturma ve HTP'de kayıtlı şirketlerin kripto para birimleri madenciliği yapmalarına imkan tanıyan eylemlere izin verildi.

HTP'de kayıtlı şirketlerin çoğunluğunun bilgi işlem ve yazılım gelişimi kapsamında hzimet veren şirketler olduğu belirtilirken, şu an ülke genelinde dijital varlık ticareti kapsamında eylemler gerçekleştiren bir şirketin yer almadığı vurgulandı. - İstanbul