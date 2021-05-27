Belarus'tan Fransa'nın hava sahasının kapatılmasına tepki

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatol Hlaz, Fransa'nın Minsk-Barselona seferini yapan Belarus'a ait Belavia havayolları uçağına hava sahasını kullanma izni vermemesine tepki gösterdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatol Hlaz, Fransa'nın Minsk-Barselona seferini yapan Belarus'a ait Belavia havayolları uçağına hava sahasını kullanma izni vermemesine tepki gösterdi. Fransa'nın uluslararası hukuku çiğnediğini ileri süren Anatol Hlaz, "Bu ahlaksızca bir eylem, hava korsanlığıdır" dedi.

Belarus, Fransa'nın hava sahasını Minsk-Barselona seferini yapan Belarus'a ait Belavia havayolları uçağına kapatmasına tepki gösterdi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatol Hlaz yaptığı açıklamada hava yollarının uçuşlarını sınırlamanın yalnızca Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kararı temelinde getirilebileceğini belirterek, "Bu hava korsanlığıdır, kesinlikle skandal bir eylem ve ahlaka aykırı bir eylemdir" dedi. Belavia uçağına Barselona seferi öncesinde ne İspanyol ne de Fransız yetkililer tarafından herhangi bir sınırlama getirilmediğini, uçağın 54 yolcusuyla birlikte havalandığını ifade eden sözcü Anatol Hlaz, uçuş esnasında hava sahasının kapatıldığını, uçağın Minsk'e geri iniş yapabilmesi için yakıt harcamak amacıyla Belarus semalarında 2 saat kadar tur atmak zorunda kaldığını belirtti. "Belaruslu şirket hiçbir kuralı çiğnemedi. Rynair uçağı konusundaki politik histeri ile hiçbir ilişkisi yoktu. Her şeyden önce uçakta AB vatandaşları bulunmaktaydı" diyen Hlaz, yolcuların güvenliğinin ve çıkarlarının görmezden gelindiğini savundu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz Pazar günü Ryanair'in Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilip, muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasının ardından AB liderleri, Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasını kapatma kararı almış, AB havayolu şirketlerine de Belarus hava sahasını kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından Belarus'un Belavia'ya ait

uçak dün öğlen saatlerinde Barselona seferini yapmak üzere Uluslararası Minsk Uluslararası Havalanı'ndan havalandı. Ancak, Fransa uçağın kalkışından 3 dakika önce manuel olarak uçuş planını iptal etti. Bu esnada Polonya sınırına yaklaşan uçak Belarus'un Brest ile Baranoviçi kentleri üzerinde tur atmaya başladı. Belavia yetkililerinin Marsilya hava trafik kontrolörleriyle yaptıkları görüşmeler sonuç vermeyince Barselona uçağı yakıtını azaltmak için Belarus semalarında 2 saat kadar tur attıktan sonra Minsk'e geri döndü. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı