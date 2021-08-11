Belarus'tan ABD'ye karşı "yaptırım" kararı
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Belarus'tan ABD'ye karşı "yaptırım" kararı

Belarus'tan ABD'ye karşı 'yaptırım' kararı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Minsk'teki Büyükelçilik personelini azaltılmasını talep ettiklerini ve ABD'nin Minsk'e atama kararı aldığı Büyükelçi'ye yönelik verilen onayı geri çektiklerini bildirdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Minsk'teki Büyükelçilik personelini azaltılmasını talep ettiklerini ve ABD'nin Minsk'e atama kararı aldığı Büyükelçi'ye yönelik verilen onayı geri çektiklerini bildirdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Belarus'a yönelik 9 Ağustos'ta aldığı yaptırım kararlarını eleştirdi.

Washington'un Belarus'la tüm alanlarda iş birliğini azaltmaya yönelik adımlar attığını belirten Glaz, şu ifadeleri kullandı:

"ABD diplomatik misyonunun Belarus'ta bu kadar çok personel bulundurmasında bir anlam göremiyoruz. Mevcut durumda neyle meşgul olacakları açık değildir. Bu nedenle ABD'nin Minsk'teki Büyükelçilik personelini 1 Eylül'e kadar 5 kişiye düşürmelerini teklif ettik."

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğine işaret eden Glaz, "Amerikan tarafının küstah ve açıkça düşmanca eylemleri ise seleflerimizin başarılarını yok etti ve bizi Julie Fisher'ın ülkemize ABD Büyükelçisi olarak atanması için önceden verilmiş onayı geri çekmek zorunda bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan 9 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Belarus'a yönelik çeşitli ekonomik yaptırımların uygulanacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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