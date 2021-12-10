Belarus'tan AB, Kanada, ABD'den ithal edilen tarımsal gıda ürünlerine yasak

Belarus, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada dahil olmak üzere bazı ülkelerden tarımsal gıda ürünlerinin ithalatına yasak getirdi. 6 ay geçerli olacak yasak kapsamındaki ürünler arasında sığır eti, kümes hayvanları eti ve ürünleri, sebze, meyve ile kuruyemiş bulunuyor.

Belarus, AB, ABD, Kanada dahil olmak üzere bazı ülkelerden tarımsal gıda ürünlerinin ithalatına yasak getirdi. Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ABD, Kanada, AB ülkeleri, Norveç, İngiltere, İzlanda, İsviçre, Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan bir dizi tarımsal gıda ürününün ithalatına yasak getirildi.

Batılı ülkelerin geçtiğimiz hafta açıkladığı Belarus'a yönelik yaptırımlara cevap niteliğinde olan yasaklı ürünler listesinde sığır eti, domuz eti, tavuk eti ve kümes hayvanları ürünleri, sakatat, hayvansal yağlar, sucuk, tuzlanmış, kurutulmuş ve isli etler, süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, kuruyemiş, şekerleme ve tuz yer alıyor.

İthalat yasağının 6 ay geçerli olacağı belirtilen kararnamede, yasaklı ürünler listesinin ihtiyaca göre genişletilebileceği ifade edildi. Kararnamede yasağın bireysel kullanım amaçlı getirilecek ürünler, bebek mamaları ile bir dizi "kritik ithalat ürünlerini" kapsamadığı belirtildi.

ABD, Kanada ve AB'nin de aralarında bulunduğu bir dizi ülke son olarak aralık ayı başında Belaruslu sivil toplum örgütlerine baskı uyguladıkları ve düzensiz göçmenleri AB sınırına yığdıkları gerekçesiyle Belaruslu 30 kişi ve kurum için yeni yaptırım kararı almıştı. Belarus ise misillemede bulunacağını açıklamış, söz konusu ülkelerin soğuk savaş dönemi mantığından vazgeçerek yapıcı işbirliğine dönmeleri halinde ilan edeceği yaptırımları iptal edeceğini belirtmişti. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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