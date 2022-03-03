Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

AA, Yunus Kaymaz - Spor
Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız bir statta ve seyircisiz oynayacak.

Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız bir statta ve seyircisiz oynayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından toplanan UEFA İcra Kurulu, Belarus kulüplerinin ve milli takımının bundan sonra iç saha maçlarını tarafsız bir statta oynamasını kararlaştırdı.

Açıklamada, Belarus takımlarının ev sahibi olduğu karşılaşmalara seyirci alınmayacağı kaydedildi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title