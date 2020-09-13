Belarus'taki protestolarda 400'ün üzerinde gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belarus'taki protestolarda 400'ün üzerinde gözaltı

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı başkent Minsk'te yapılan izinsiz gösterilerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'taki protestolarda 400'ün üzerinde gözaltı
13.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:44

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı başkent Minsk'te yapılan izinsiz gösterilerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, saat 19.00 itibarıyla Minsk hariç ülke genelinde yapılan protesto gösterilerinin sona erdiğine dikkat çekti.

İzinsiz yapılan gösterilerde Minsk genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydeden Çemodanova, bazı bölgelerdeki eylemlerde 100'e yakın protestocunun polise saldırmaya çalıştığını, emniyet güçlerinin ise havaya pompalı tüfekle ateş etmek zorunda kaldığını ifade etti. Çemodanova, polisin ses bombası kullanmadığını da savundu.

Ayrıca Çemodanova, Vitebsk şehrindeki gösterilerde ise 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarında 100 kadar protestocunun Drozdı Mahallesine girdiği ve Belarus Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina'nın evinin önünde toplanarak slogan attığı görüldü. Polis, Yermoşina'nın evinin önünde toplanan protestocuları havaya ateş açarak dağıttı.

Bazı protestocular, Muzafferler Caddesi'nden ayrıldıktan sonra Puşkin Meydanı'nda gösterilerini sürdürdü.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Şevket Çoruh Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu
Spor Arda Turan Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Belarus'taki protestolarda 400'ün üzerinde gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 20:49:12. #1.14#
title