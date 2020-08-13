Belarus'taki gösterilerde tansiyon düşmüyor
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Belarus'taki gösterilerde tansiyon düşmüyor

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet tırmanmaya devam ederken akşam saatlerinde başkent Minsk'te tansiyon yine yükseldi.

13.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:16

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet tırmanmaya devam ederken akşam saatlerinde başkent Minsk'te tansiyon yine yükseldi. Belarus İşçişleri Bakanlığı ise aldığı son karar ile ülkede genelindeki bazı cadde, sokak ve alışveriş merkezlerini kapatma kararı aldı.

Belarus'ta Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak kazandı. Muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10 civarında oy alınca Lukaşenko'ya muhalif binlerce kişi başta Minsk sokakları olmak üzere ülke genelinde protestolara başladı. Muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya yaşanan sokak olaylarının ardından Litvanya'ya giderek süreci buradan yakından takip etmeye başladı. Belarus'ta yaşayan herkesi protestolara destek olmaya çağıran muhalif aday, can güvenliğinin bulunmadığını söyledi. Seçimlerin ardından başlayan çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken şuana kadar 1 kişinin öldüğü olaylarda yüzlerce kişi yaralandı.

Belarus hükümeti ve parlamentosu çatışmalar üzerine acil toplantılar gerçekleştirirken Belarus İçişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamalarla göstericilerin yabancı ülkelerle bağlantısı olduğunu savunmaya devam ediyor. Yapılan son resmi açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin yarısının Rus vatandaşı olduğu bazılarının ise Ukrayna vatandaşı olduğu iddia edildi. Ayrıca Belarus polisi birçok adrese operasyon yaparak göstericilerle ilişkisi olduğu iddia edilen bazı yabancıları gözaltına almaya devam ediyor.

BAZI CADDE, SOKAK VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ KAPATMA KARARI ALINDI

Belarus İşçişleri Bakanlığı aldığı son karar ile ülke genelindeki bazı cadde, sokak ve alışveriş merkezlerini kapatma kararı aldı. Metroların da geçici bir süreliğine durdurulduğu açıklanırken, protestolara katılan muhalifler Belarus polisinin kendilerine biber gazı ve plastik mermiler kullanmasının yanı sıra gerçek mermi kullanmaya başladığını iddia etti. Belarus hükümeti ise muhaliflerin bu iddialarını yalanlayarak göstericilerin provokasyon yaptığını savundu.

LUKAŞENKO, DEVLET TELEVİZYONUNDA KONUŞMA YAPTI

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko artan şiddet olaylarından sonra muhaliflere yönelik sert ifadeler kullanmaya devam ediyor. Devlet televizyonunda konuşma yapan Lukaşenko protestocuları işsizler olarak nitelendirerek, "Bu sözde protestocuların geçmişine baktığımızda hepsi suç dosyası kabarık olanlar ve işsizler. İşsiz ve boş insanlar ancak caddelerde ve sokaklarda yürür" dedi. Lukaşenko devlet televizyonunda konuşması sonrası kurmaylarıyla toplantı yaparak protestoculara karşı alınacak tedbirleri tartıştı.

(İHA)

Belarus'taki gösterilerde tansiyon düşmüyor

Kaynak: İHA

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