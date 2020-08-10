Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu protesto eden göstericiler güvenlik güçlerince...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu protesto eden göstericiler güvenlik güçlerince...

Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor.

Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu protesto eden göstericiler güvenlik güçlerince...
10.08.2020 02:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 02:59

Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor.

Başkent Minsk'te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti.

Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti.

Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı'nda protestocular toplanmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

Protestocuların polisin kalkan kullanarak kurduğu güvenlik bariyerlerini açmaya çalışması ve polise saldırması sonucunda yaşanan müdahalede yaralanan polislerin ve göstericilerin olduğu ifade ediliyor.

Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.

Gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayılmaya başladı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Minsk ve diğer bölgelerde durumu kontrol altına almaya başladığı belirtiliyor.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Dünya
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Politika
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Spor
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Gupse Özay Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Çocuk Bursa Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunu protesto eden göstericiler güvenlik güçlerince... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 03:20:51. #1.15#
title