Belarus'ta yeni başbakan atandı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshetmesinin ardından bugün yeni başbakanı ve bakanlar kurulunu atadı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshetmesinin ardından bugün yeni başbakanı ve bakanlar kurulunu atadı. Ülkenin yeni başbakanı Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Roman Golovçenko oldu.

Belarus devlet televizyon kanalı 'Belarus 1' Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun yeni hükümeti kurduğunu duyurdu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkenin yeni başbakanının Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Roman Golovçenko olduğunu açıkladı.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Lukaşenko dün de hükümet değişikliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmenlere, seçimlerden sonra takip edilecek yolu göstermek için hükümet değişikliğine gidildiğini belirtmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ZORLU GEÇECEK

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri, 9 Ağustos'ta yapılacak. Siyasi gözlemciler, bu seçimlerin 1994 yılından beri ülkeyi yönetmekte olan Lukaşenko açısından önceki seçimlere göre daha zor geçeceğini söylüyor.

Kaynak: DHA