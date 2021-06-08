Belarus'ta yasa dışı kitlesel eylem ve aşırıcılıklara karşı cezalar artırıldı
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Belarus'ta yasa dışı kitlesel eylem ve aşırıcılıklara karşı cezalar artırıldı

Belarus'ta yasa dışı kitlesel eylem ve aşırıcılıklara karşı cezalar artırıldı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yasa dışı kitlesel eylemlerin düzenlenmesi, aşırıcılık eylemlerine destek verme ve Nazizm'in canlandırılması konularında cezaların artırılmasına yönelik yasayı imzaladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yasa dışı kitlesel eylemlerin düzenlenmesi, aşırıcılık eylemlerine destek verme ve Nazizm'in canlandırılması konularında cezaların artırılmasına yönelik yasayı imzaladı.

Belarus Parlamentosunda kabul edildikten sonra Lukaşenko'nun imzaladığı ceza kanununda değişiklikler içeren yasaya göre, kitlesel eylemlerde ve organizasyonlarda yasaları 1 yılda üçüncü kez ihlal edenlere en fazla 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden grup eylemlerini organize edenler ve bu eylemlere katılanlar, 4 yıla kadar hapis ve 5 yıla kadar ev hapsi alacak.

Aşırıcılık yanlısı oluşuma katılma ve faaliyetlerine yardım suçlarını gerçekleştirenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bir yılda internet üzerinden yasak bilgi yayanların para cezasına çarptırılması öngörülen yasaya göre, suçun tekrarlanması halinde kişiye 2 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

"Nazizm'in yeniden canlandırılması" için bir kişinin özel hayatına ilişkin ve kişisel bilgilerinin rızası olmadan başkasına verilmesi ya da yayılmasına da cezai sorumluluk getiren yasaya göre, bir kişinin bir yılda 2 defa Nazi sembollerini yayması, göstermesi ve propagandasını yapması halinde 4 yıla kadar hapis cezası alması mümkün olacak.

Belarus'ta geçen yıl 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla başta başkent Minsk olmak üzere, ülkenin değişik şehirlerinde yıl sonuna kadar belirli aralıklarla yasa dışı gösteriler yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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