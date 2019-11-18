Belarus'ta yapılan seçimlerde muhalefetten hiçbir milletvekili parlamentoya giremedi

18.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:04

Belarus'ta haftasonu yapılan genel seçimlerde muhalefetten hiç bir aday meclise giremedi. Böylece ülkeyi çeyrek asırdır yöneten Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko iktidarını korumuş oldu.



Eski Sovyetler Birliği ülkesi Belarus'un lideri Lukashenko, 2020 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle