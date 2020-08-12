Belarus'ta ülkeden kaçan muhalif adaydan 'Protestolar bitsin' çağrısı
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Belarus'ta ülkeden kaçan muhalif adaydan 'Protestolar bitsin' çağrısı

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar sonrası ülkeyi terk ederek Litvanya'ya sığınan muhalif aday Svetlana Tihanovsaya, destekçilerine gösterilere son verme çağrısında bulundu.

Belarus'ta ülkeden kaçan muhalif adaydan 'Protestolar bitsin' çağrısı
12.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:43

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar sonrası ülkeyi terk ederek Litvanya'ya sığınan muhalif aday Svetlana Tihanovsaya, destekçilerine gösterilere son verme çağrısında bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun büyük farkla kazandığının açıklanmasının ardından karara itiraz ederek Litvanya'ya sığınan muhalif devlet başkanı adayı Tihanovskaya, görüntülü mesajlarla muhaliflere seslenerek protestoları sonlandırmalarını istedi.

"ÜLKEYİ TERKETMEKLE ZOR BİR KARAR ALDIM"

Tihanovskaya, paylaştığı videoda, "Ülkeyi terketmekle çok zor bir karar aldım. Bu karar sadece bana ait. Birçok kişinin beni anlayacağını, birçoğunun yargılayacağını, birçoğunun da benden nefret edeceğini biliyorum. Tanrı kimseyi benimki gibi bir seçim yapmak durumunda bırakmasın. Lütfen kendinize iyi bakın. Tek bir yaşam bile, bugün olanlara değmez. Çocuklar, hayatımızdaki en önemli varlıklar" ifadelerini kullandı. Tihanovskaya, daha sonra paylaştığı ikinci videoda ise destekçilerine, hayatlarını tehlikeye atmamaları için gösterilere son vermeleri, yasalara saygı göstermeleri ve güvenlik güçlerine karşı koymamaları çağrısında bulundu.

'VIDEOYU ZORLA ÇEKTİ' İDDİASI

Muhalefetin seçim merkezinden yapılan açıklamada ise, Tihanovskaya'nın Belarus'tan ayrılmadan önce birkaç saat boyunca kolluk güçlerinin temsilcileriyle Seçim Komisyonu'nda bir araya geldiği ve görüntülerin burada baskı altında çekildiği öne sürüldü. Öte yandan Belarus Merkez Seçim Komitesi, seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 80,08 oyla galip geldiğini, en yakın rakibi Svetlana Tihanovsaya'nın yüzde 10,09 oy aldığını açıkladı. Seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalifler, sonuçlara itiraz etti.


Kaynak: DHA

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